Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin missachtet Rotlicht und wird durch einen Pkw erfasst

Düren (ots)

In der Nacht auf den 27.10.2024 ereignete sich auf der Kreuzung Bismarckstraße / Schoellerstraße gegen 00:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 37-jährige Frau aus Bingen am Rhein überquerte, trotz für sie geltendem Rotlicht, die Straße. Hier kam es zur Kollision zwischen ihr und dem Pkw eines 21-jährigen Düreners. Der 21-Jährige hatte die Kreuzung bei Grünlicht passieren wollen. Die von rechts auf die Fahrbahn getretene Frau habe er nicht wahrgenommen, da diese zum Einen dunkel gekleidet war und zum Anderen durch ein neben dem 21-Jährigen fahrenden weiteren Pkw verdeckt wurde. Die 37-Jährige wurde zunächst vor Ort und im weiteren Verlauf im Krankenhaus medizinisch betreut. Neben leichten Schmerzen am rechten Daumen erlitt sie eine Fraktur des linken Ellbogens. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Ermittlungen ergaben, dass die Frau alkoholisiert war. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung durch die Polizei gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell