Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (272) Schaltkasten in Brand gesetzt - Erneuter Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Abenberg (ots)

Wie mit Meldung 254 vom 12.03.2024 berichtet, setzte ein bislang unbekannter Täter am 06.03.2024 einen Schaltkasten in Abenberg (Lkrs. Roth) in Brand. Die Kriminalpolizei Schwabach wendet sich mit mutmaßlich vom Täter am Tatort zurückgelassenen Gegenständen erneut an die Öffentlichkeit.

Wie berichtet, machte sich der Unbekannte gegen 21:45 Uhr an einem Ampelschaltkasten in der Rother Straße Ecke Güssübelstraße zu schaffen. Kurz darauf stand der Kasten in Brand. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr, welche den Brand zügig löschen konnte.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Auf Grund des Zeugenaufrufes vom 12.03.2024 haben sich bereits Personen bei der Polizei gemeldet und sachdienliche Hinweise gegeben. Diesen gehen die Ermittler derzeit nach.

Der unbekannte Täter ließ am Tatort mehrere Gegenstände zurück (siehe Bilder). Die Beamten bitten Personen, die Angaben zur Herkunft beziehungsweise zu einem möglichen Besitzer der Gegenstände machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell