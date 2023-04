Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Pinneberg: Gartenlaube abgebrannt - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf weitere Häuschen

Bild-Infos

Download

Pinneberg (ots)

Pinneberg: Gartenlaube abgebrannt - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf weitere Häuschen Datum: Sonnabend, 15. April 2023, 18.40 Uhr +++ Einsatzort: Pinneberg, Eggerstedter Weg ++ Einsatz: FEU G (Feuer, größer Standard)

Pinneberg - Am Samstagabend ist auf dem Gelände eines Pinneberger Kleingartenvereins am Eggerstedter Weg eine Gartenlaube abgebrannt. Etwa 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg verhinderte mit ihrem Einsatz, dass eine benachbarte Laube ebenfalls Feuer fing. Die Fassade war durch die Hitze bereits arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Personen wurden nicht verletzt. Die FF Pinneberg war um 18.40 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die etwa 2,5 mal 5 Meter große Laube in hellen Flammen. Das Feuer hatte bereits die umgebende Vegetation erfasst und drohte, auf eine weitere Laube auf der benachbarten Parzelle überzugreifen. Einsatzleiter Christoph Supthut, Zugführer der FF Pinneberg, ließ daher Vollalarm für die FF Pinneberg auslösen. Um mit den Löscharbeiten beginnen zu können, musste vom Eggerstedter Weg eine knapp 200 Meter lange Schlauchleitung zu der betroffenen Parzelle verlegt werden, da die Wege auf dem Gelände für die großen Löschfahrzeuge zu schmal waren. Die Feuerwehr setzte zwei Atemschutztrupps mit je einem C-Rohr zur Brandbekämpfung ein. Sie verhinderten, dass die durch die Hitzestrahlung schon arg in Mitleidenschaft gezogenen Nachbarlaube auch Feuer fing. Das Abbrennen des eigentlichen Brandobjekts war indes nicht zu vermeiden. Die Flammen hatten in der Holzkonstruktion reichlich Nahrung gefunden. Das Feuer war gegen 19.20 Uhr unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 20 Uhr. Die Feuerwehr Pinneberg war mit 30 Frauen und Männern und acht Fahrzeugen von beiden Standorten im Einsatz. Angaben zu Schadenshöhe und Brandursache können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell