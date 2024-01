POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am 10. Januar kam es in Papenburg an der Straße Am Stadtpark zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr ein Pedelec-Fahrer gegen 14.10 Uhr die dortige Brücke in Richtung Deverweg. Als ihm ein weiterer bislang unbekannter Radfahrer auf dem schmalen Weg entgegenkam, bremste der Pedelec-Fahrer ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Radfahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, ...

