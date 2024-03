Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (270) Einbruch in Firmengebäude in Ansbach - Zeugenaufruf

Ansbach (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (14.03.2024) bis Freitagmorgen (15.03.2024) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude im Ansbacher Norden ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von 14:00 Uhr bis 08:00 Uhr verschafften sich der oder die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude am "Technologiepark".

In dem Gebäude, welches mehrere Firmen beherbergt, drangen der oder die Täter, vermutlich durch Einschlagen eines Fensters, in die Räumlichkeiten im Erdgeschoss ein und entwendeten Gegenstände sowie Bargeld in 5-stelliger Höhe. Unter anderem gingen die Täter auch einen Tresor an, wodurch es in den Räumen zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

