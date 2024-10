Polizei Düren

POL-DN: Diebe brechen Tresor auf - Zeugen gesucht

Langerwehe (ots)

Bereits am Freitag (25.10.2024) kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Jüngersdorfer Straße. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere Täter unbefugt Zugang zum Grundstück und drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein. Im Inneren brachen die Unbekannten einen Tresor auf und entwendeten dessen Inhalt, Schmuck mit einem Wert im unteren sechsstelligen Eurobereich sowie diverse Fahrzeugbriefe.

Die Täter verließen das Haus in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen Wer am vergangenen Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jüngersdorfer Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02421 -949 6425 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang eine Wertgegenstandsliste zu führen. Sie kann Ihnen dabei helfen, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Auf der Liste sollten alle Wertgegenstände notiert werden - so haben Sie alles im Blick und kommen nach einem Diebstahl schneller an Ihr Hab und Gut. Gerade im Ernstfall erweist sich eine gute Kennzeichnung von Wertgegenständen als besonders wichtig - für die Polizei und insbesondere die Schadensregulierung mit Ihrer Hausratversicherung. Ergänzend empfiehlt es sich, die Wertgegenstände zu fotografieren. Ein Beispiel einer solchen Wertgegenstandsliste finden Sie im Internet auf der Seite des Netzwerks "Zuhause sicher" unter https://www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz/sicherheitstechnik/wertsachen .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell