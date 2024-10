POL-SO: Audi beschädigt

Soest (ots) - Am 3. Oktober wurden Feuerwehr und Polizei gegen 02:50 Uhr zu einem Brandgeschehen in den Engernweg gerufen. In den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen und der Flur des Hauses bereits stark verqualmt, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Die Feuerwehr konnte die Brandentwicklung in den Kellerräumen zügig eindämmen und eine weitere Rauchausbreitung in dem Mehrfamilienhaus somit verhindern. ...

mehr