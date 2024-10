Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Lippstädter Wache in der Zeit von 12 bis 20 Uhr einen Schwerpunkteinsatz sowohl in Lippstadt als auch in Erwitte durch. Im Fokus des Einsatzes stand insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität. Die in zivil gekleideten Beamtinnen und Beamten kontrollierten im Bereich von Lebensmitteldiscountern zahlreiche Personen und Fahrzeuge zur Verhinderung von Trick- und Taschendiebstählen. Im Ergebnis wurden zwei Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im weiteren Einsatzverlauf wurden neun Verstöße im Straßenverkehr geahndet und eine verdächtige Person festgenommen, gegen die ein Haftbefehl bestand. Ein entwendeter E-Scooter konnte ebenfalls sichergestellt werden. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Lippstadt werden auch zukünftig mit vollem Engagement die Straßenkriminalität bekämpfen und weitere Schwerpunkteinsätze durchführen.

