Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Auto brennt auf der BAB 2 aus

Dortmund (ots)

Auf der BAB 2 ist ein Pkw vollständig ausgebrannt. Die Insassen blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr auf die BAB 2 in Richtung Hannover alarmiert. Dort sollte ein Pkw im Vollbrand stehen. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchsäule von weitem deutlich sichtbar. Die vier Personen aus dem Fahrzeug standen in sicherer Entfernung zum Feuer und wurden vom erst eintreffenden Rettungsdienst betreut. Glücklicherweise war niemand von ihnen verletzt, sodass sich die Einsatzkräfte auf die Löschmaßnahmen des brennenden Pkw konzentrieren konnten. Die Autobahn musste während des Einsatzes zeitweise komplett gesperrt werden, da Rauch die Sicht der Autofahrenden behinderte. Die Ursache des Brandes wird durch die Polizei ermittelt. Bei dem knapp einstündigen Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit fünf Fahrzeugen beteiligt. Die Anfahrt der Feuerwehr wurde aufgrund der teilweise sehr unzureichend gebildeten Rettungsgasse erschwert. Die Feuerwehr appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden bereits bei stockendem Verkehr eine Rettungsgasse zu bilden und diese auch für nachrückende Einsatzfahrzeuge beizubehalten.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell