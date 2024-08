Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Drei Katzen versterben bei Wohnungsbrand in Dortmund- Marten

Dortmund (ots)

Am frühen Sonntagabend gegen 17:49 Uhr ging bei der Feuerwehrleitstelle der Notruf ein, dass es in der Straße Am Roten Haus im Ortsteil Marten brennen würde. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich ein Küchenbrand im Erdgeschoss eines zweigeschossigen Wohngebäudes. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung zur Menschenrettung vor, da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Es konnten glücklicherweise keine Personen in der Wohnung angetroffen werden, allerdings wurden drei leblose Katzen aufgefunden. Das Feuer konnte sehr schnell gelöscht werden, es brannten Einrichtungsgegenstände. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Wohnung vom Rauch befreit. Die Brandursache wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt. Im Einsatz waren ca. 38 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr (Löschzug 21), die Feuerwachen 5 (Marten), 8 (Eichlinghofen) und 9 (Mengede) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

