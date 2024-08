Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Am helllichten Tag betrunken am Steuer

Heidelberg (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte fiel am Donnerstag ein VW auf, der in leichten Schlangenlinien auf der Friedrich-Ebert-Anlage unterwegs war. Um kurz vor 13 Uhr konnten die Polizeibeamten das Auto in der Poststraße anhalten und den 82-jährigen Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Im Gespräch fiel sofort ein starker Alkoholgeruch auf, der aus der geöffneten Seitenscheibe nach außen drang. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Senior ergab, dass er mit über 1,8 Promille am Steuer gesessen hatte. Der 82-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

