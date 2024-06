POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung

Schleiden-Herhahn (ots) - Am gestrigen Dienstag (4. Juni) meldeten Zeugen auf der Bundesstraße 266 von Schleiden-Gemünd in Fahrtrichtung Schleiden-Herhahn gegen 9.50 Uhr einen im Kurvenbereich befindlichen Pkw. Der 32-jährige Pkw-Führer hatte zuvor mit dem Pkw den Bordstein touchiert. Hierbei wurde ein Reifen vom Fahrzeug beschädigt. Daraufhin beabsichtigte der Mann den beschädigten Reifen zu wechseln, entschied sich jedoch um und setzte sich wieder in den Pkw. Bei ...

