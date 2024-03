Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht und unter Alkoholeinfluss

Bad Hönningen (ots)

Am 10.03.2024 gegen 01:50 Uhr befuhr der Fahrzeugführer eines Ford Focus die Bischof-Stradmann-Str. in Fahrtrichtung Hausen. Im Bereich der leichten Kurve an der Kreuzung zur Waldbreitbacher Straße verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den PKW und stieß mit mehreren, durch Ketten verbundenen Pfosten, am Fahrbahnrand zusammen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der PKW konnte durch die Beamten der PI Linz ca. 100 Meter weiter ohne Fahrer festgestellt werden. Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise auf eine 32-jährige männliche Person, welche sich im Bereich des PKW aufhielt. Der Mann besaß keine gültige Fahrerlaubnis und wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,73 Promille auf. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

