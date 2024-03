POL-PDNR: Fahrraddiebstahl - Blaues Klapprad vor Supermarkt entwendet

Daaden (ots) - Am 09.03.24 sollte Nachts gegen 03:45 Uhr ein schwarzer Audi mit AK Zulassung im Bereich des Kreisverkehrs in der Ortsmitte von Daaden von einer Streifenbesatzung der PI Betzdorf kontrolliert werden. An dem Fahrzeug fehlte das vordere amtliche Kennzeichen, was die Aufmerksamkeit der Beamten erregt hatte. Unmittelbar nach der Begegnung mit dem ...

mehr