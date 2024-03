Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall durch Fehler beim Einfahren auf die Fahrbahn

Rheinbreitbach, B42 (ots)

Am Freitag, den 08.03.2024 kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rheinbreitbach. Die Verursacherin wollte mit ihrem PKW auf die B42 in Fahrtrichtung Unkel auffahren. Beim Befahren des Einfädlungsstreifens kam es zur seitlichen Berührung mit einem LKW, der die B42 befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell