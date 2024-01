Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Nach Einbruch in Imbisswagen/Polizei nimmt Verdächtigen fest

Groß-Gerau (ots)

Ein Imbisswagen in der Helvetiastraße geriet in der Nacht zum Sonntag (28.01.), gegen 4.00 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Männer hebelten den Zugang zu dem Foodtruck auf und durchsuchten den Wagen nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten lediglich einen Schlüssel. Die Tat wurde bemerkt und daraufhin die Polizei alarmiert.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten die Ordnungshüter einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Ein weiterer Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 32 Jahre alten Mann, dem zunächst die Flucht gelang. Die Ermittlungen dauern an. Zudem prüft die Polizei, ob die Männer noch für weitere gleichgelagerte Taten in der Region in Betracht kommen.

