POL-EU: In Hallenbad eingebrochen

Schleiden-Gemünd (ots) - Am Dienstag (4. Juni) befuhr ein 18-Jähriger aus Düren gegen 15.30 Uhr die Bundesstraße 265 aus Richtung Wolfgarten kommend in Fahrtrichtung Gemünd. In einer Linkskurve mit Gefälle verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Krad und prallte mit diesem gegen die am rechten Fahrbahnrand befindliche Leitplanke. Es entstand Sachschaden an der Leitplanke, sowie am Krad des 18-Jährigen. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem ...

mehr