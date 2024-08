Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Fahrer gerät mit Auto ins Gleisbett

Heidelberg (ots)

Ein 26-Jähriger meldete sich am Freitag um kurz nach 03:30 Uhr bei der Polizei. Er bat um Hilfe, da er mit seinem Fiat in das Gleisbett der Straßenbahn in der Kurfürstenanlage gefahren war und nun feststeckte. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte fand das Fahrzeug und den Anrufer auf der Höhe der Haltestelle Stadtwerke vor. Das Auto hatte sich im Gleisbereich festgefahren und konnte nur durch den Einsatz eines Abschleppfahrzeugs befreit werden. Im Gespräch mit dem 26-Jährigen fiel der Streife ein deutlicher Alkoholgeruch auf, der von dem Mann ausging. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,4 Promille. Daher musste der Fahrer eine Blutprobe und sein Fahrzeugschlüssel abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand an den Gleisen kein Schaden. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

