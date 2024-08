Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einzelhandelsgeschäft - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit einem Stein warf ein unbekannter Täter am heutigen Freitagmorgen gegen 04:25 Uhr gegen die Frontscheibe eines Geschäfts in der Bahnhofstraße. Durch den Einschlag zerbrach die Scheibe des Ladens, sodass der dunkel gekleidete Täter anschließend die Räumlichkeiten betreten konnte. Hieraus entwendete er mindestens zwei an einer Sicherung befestigte Mobiltelefone. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Mit einem Kleinkraftrad soll der Täter anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Tel.: 07261 / 690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell