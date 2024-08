Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: PKW kommt auf Gegenfahrbahn und überschlägt sich

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache geriet eine 52-jährige BMW-Fahrerin am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der L547 in Fahrtrichtung Mauer zunächst auf die Gegenfahrbahn und kam schließlich von der Straße ab. Dort verlor die Frau vollständig die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich im Straßengraben. Die 52-Jährige wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren nach derzeitigem Ermittlungsstand am Unfallgeschehen nicht beteiligt. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell