Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: PKW kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr verlor ein 20-jähriger Mann auf der K4108 von Schwanheim in Richtung Allemühl in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Im Fahrbahnbankett drehte sich der Mazda und rutschte in der Folge einen Abhang hinunter, wo er letztlich seitlich an einen Baum stieß. Der junge Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand wurde der Mann schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Gesamtschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

