FW-DO: Abgeknickter Baum zerstört drei PKW und einen Motorroller

Dortmund (ots)

In den frühen Morgenstunden werden einige Anwohner in der Paulinenstraße durch einen lauten Knall geweckt. "Es hörte sich an, als ob ein Baugerüst zusammen kracht", berichtete ein Bewohner eines angrenzenden Hauses. Aber es war ein Ahorn-Baum, dessen Stammabzweig auf die Paulinenstraße fiel und dabei drei parkende PKW und einen ebenfalls abgestellten Motorroller beschädigte. Menschen kamen nicht zu Schaden. Für die Feuerwehr, die gegen 08:30 Uhr zu dem Einsatz alarmiert wurde, ergab sich die Schwierigkeit einer geeigneten Absicherung der Einsatzstelle. Hierzu wurde der Feuerwehrkran benötigt um den tonnenschweren Baum zu fixieren. Hierzu war auch die Drehleiter nötig. Erst als nach mehr als einer Stunde die Absicherung gestellt war, konnte nun der Ast vom Stamm des Ahorns abgesägt und dieser anschließend kleingeschnitten werden. Zuvor wurde unter Zuhilfenahme von einem Rollsystem ein noch nicht beschädigter VW-Polo durch die Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich geschoben. Die circa 20 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 bedanken sich auch bei den Anwohnern, die sie mit Warmgetränken und Gebäck während des Einsatzes versorgt haben.

