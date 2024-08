Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand in der LWL-Klinik in DO-Aplerbeck Nächtliche Evakuierung des gesamten Klinikgebäudes nach Brandereignis.

Dortmund (ots)

In der Nacht des 10.08.2024 brannte es im 3. Obergeschoss eines Klinikgebäudes in der LWL-Klinik für psychische Erkrankungen in der Marsbruchstraße.

Die Mitarbeiter bekämpften das Feuer mit Handfeuerlöschern und evakuierten umgehend das gesamte Gebäude mit etwa 120 Patienten. Der Brandrauch verletzte mehrere Patienten. Die zupackende Art der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verhinderte im Brandgeschoß Schlimmeres, führte aber auch zu Rauchgasverletzungen unter ihnen.

Die eintreffenden Feuerwehrbeamten der Feuerwache 3 aus Neuasseln gingen sofort unter Atemschutz vor, löschten den Restbrand und unterstützen bei der Evakuierung. Der Löschzug 4 aus Hörde übernahm die medizinische Versorgung der Patienten an der Patientenablage vor dem Gebäude bis zum Eintreffen der Rettungswagen und Notarztfahrzeuge.

Von den Verletzten wurden nach der Sichtung sechs Personen in Krankenhäuser zur Untersuchung und Versorgung transportiert. Die verbleibenden Patienten der vom Brandrauch beaufschlagten Zimmer konnten in anderen Gebäuden auf dem Klinikgelände untergebracht werden. Aufgrund des besonderen Objektes wurde eine große Anzahl an Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten entsandt.

