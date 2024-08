Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Drei Autos brennen in der Nacht in Dortmund-Scharnhorst

Dortmund (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwachen 6 (Scharnhorst) und 3 (Neuasseln) wurden gegen vier Uhr morgens zu einem Brand mehrerer PKW in die Wambeler Heide im Ortsteil Scharnhorst gerufen. Dort standen beim Eintreffen der Brandschützer bereits drei Fahrzeuge im Vollbrand und das Feuer drohte auf eine angrenzende Garage und ein darin abgestelltes Auto überzugreifen. Durch den sofortigen Einsatz von zwei Strahlrohren konnte dies jedoch verhindert werden. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, wurde zusätzlich Schaum als Löschmittel eingesetzt, um eine erneute Entzündung der Fahrzeuge zu verhindern. Da alle drei Fahrzeuge durch das Feuer sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren, entstand ein hoher Sachschaden. An der Garage sind nur leichte Schäden an der Außenseite erkennbar gewesen, das Auto darin blieb durch den schnellen Einsatz unbeschädigt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Ursache des Brandes wird zur Zeit noch durch die Kriminalpolizei ermittelt. Insgesamt waren von Feuerwehr und Rettungsdienst 14 Einsatzkräfte vor Ort tätig.

