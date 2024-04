Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizei stellt Fahrraddiebe auf frischer Tat mit zwei gestohlenen E-Bikes in Bansin

Bansin (ots)

In der Nacht auf den 10.04.2024 gegen 01:30 Uhr führte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Heringsdorf anlässlich vorangeganger Fahrraddiebstähle, Bestreifungen in den Kaiserbädern durch. Hierbei wurden bekannte Hotels, Tiefgaragen und Abstellplätze geprüft, welche immer wieder in Verbindung mit E-Bike-Diebstählen stehen. Als die Beamten die Badstraße in Bansin in Richtung Bergstraße befuhren, fielen ihnen aus weiter Entfernung, an der Kreuzung zur Bergstraße, zwei männliche Personen auf, welche jeweils ein Fahrrad bei sich hatten. Eine der Personen hatte ein Fahrrad auf den Schultern. Die Beamten entschlossen sich, die Personen zu kontrollieren und fuhren entschlossen auf die Kreuzung zu.

Während der Anfahrt blieb eine Person, mit erhobenen Händen, vor dem Streifenwagen stehen, währenddessen die andere Person im Strandaufgang das Fahrrad weggeworfen hatte und sich fluchtartig Richtung Strandpromenade entfernte. Bei der stehen gebliebenen Person wurde eine Akkuflex sichergestellt. Um die flüchtige Person festzustellen, wurde die Bundespolizei in Ahlbeck informiert, welche unterstützend zur Absuche des Aufgriffsortes angefordert wurden. Nach wenigen Minuten meldeten die Unterstützungskräfte, dass sie eine Person festgestellt hätten, die der Personenbeschreibung entspricht.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei polnische Staatsangehörige, 21 und 32 Jahre alt. Beide Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Heringsdorf verbracht. Dort erfolgte eine Identifikation beider Beschuldigten, mit anschließender Gewahrsamnahme.

Die beiden E-Bikes, welche beiden Tatverdächtigen zuzuordnen sind, wurden gegenständlich gesichert. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke "Focus" und eins der Marke "Cube".

Die Geschädigten sind noch zu ermitteln. Es wurden Strafanzeigen gegen die beiden Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls aufgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell