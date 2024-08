FW-DO: Brandmeldeanlage verhindert schlimmeres

Dortmund (ots) - Am frühen Sonntagabend gegen 17:49 Uhr ging bei der Feuerwehrleitstelle der Notruf ein, dass es in der Straße Am Roten Haus im Ortsteil Marten brennen würde. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich ein Küchenbrand im Erdgeschoss eines zweigeschossigen Wohngebäudes. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung zur Menschenrettung vor, da nicht ausgeschlossen werden ...

mehr