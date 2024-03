Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung am PKW

Northeim (ots)

37186 Moringen, Mannenstraße, Freitag, 01.03.2024, 05:50 Uhr - 13:50 Uhr

Moringen (cho) Auf einem Parkplatz in der Mannenstraße in Moringen ist es im genannten Tatzeitraum zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug gekommen. Hierbei wurde die linke Fahrzeugseite auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die etwaige Angaben zur vorliegenden Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder Moringen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell