POL-NOM: Alleinbeteiligt verunfallt

Einbeck (ots) - Dassel (pap) Eine Polizeistreife befuhr am Donnerstag, 29.02.2024, gegen 18.00 Uhr die Kreisstraße 531 von Dassel in Richtung Markoldendorf. In der Ortschaft Eilensen kam dem Funkwagen ein Pkw Peugeot ohne Beleuchtung entgegen. Nachdem der Pkw-Fahrer bemerkt hat, dass der Streifenwagen gewendet hat, beschleunigte er und flüchtete Richtung Dassel. Hier ...

mehr