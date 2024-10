Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Fahrerin verletzt

Warstein (ots)

Am gestrigen frühen Dienstagmorgen kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Sauerlandstraße, etwa in Höhe des Heidbergsweg, auch bekannt als "Honigkurve". Ein 41-jährige Fahrzeugführerin aus Erwitte befuhr mit ihrem Audi die Sauerlandstraße in Richtung Niederbergheim und geriet mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam letztendlich im Grünstreifen zum Stillstand. Die 41-Jährige konnte den deformierten Pkw eigenständig verlassen. Sie wurde anschließend verletzt in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde abgeschleppt.

