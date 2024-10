Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Stirper Straße und der Straße Weidegrund. Ein 58-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem Opel die Stirper Straße in Richtung Norden. Im Bereich der Einmündung beabsichtigte er nach links in die Straße Weidegrund einzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er den entgegenkommenden VW einer 37-jährigen Fahrzeugführerin aus Lippstadt. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß, bei dem beide Unfallbeteiligte Verletzungen erlitten und mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser transportiert wurden. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, so dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Stirper Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

