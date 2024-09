POL-SO: Zeugin nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Anröchte (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 26. September, 18 Uhr und dem 27. September, 13:50 Uhr, in die Sekundarschule in der Straße Im Hagen ein. Die Einbrecher verschafften sich zunächst über zwei gewaltsam geöffnete Dachhauben Zutritt zum Schulgebäude. Anschließend versuchten sie vergeblich, in einen Kopierraum im Gebäude einzudringen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand und die Täter flüchteten ohne Diebesgut vom ...

