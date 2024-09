Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Alleinunfall mit Fahrrad

Speyer (ots)

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, auf dem Radweg der Waldseer Straße in Richtung Ortsausgang. Während der Fahrt blockierten, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, die Bremsen des Fahrrads. Daraufhin stürzte der 22-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Im Anschluss wurde der junge Mann durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell