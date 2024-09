Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Annonce in lokaler Tageszeitung entpuppt sich als Betrugsmasche

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 29.08.2024 wurde im Anzeigenteil einer lokalen Tageszeitung, welche auch in Frankenthal vertreten ist, eine Annonce eines angeblichen Antik & Kunsthauses Goertz aus Kaiserslautern veröffentlicht. In dieser wurde der Ankauf von Antiquitäten und Lederjacken beworben. Die Anzeige warb zudem mit dem Ankauf zum doppelten Preis und sofortigen Bargeldauszahlungen.

Zwischenzeitlich sind bei hiesiger Dienststelle mehrere Strafanzeigen diese Annonce betreffend eingegangen. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich um eine mutmaßliche Betrugsmasche handelt. Es wurden mit den Geschädigten Treffen in deren Wohnhäuser vereinbart und Kaufinteresse von alten Antiquitäten vorgetäuscht. Das Verkaufsgespräch wurde hieraufhin aber auf den Verkauf von Gold,- bzw. Schmuckgegenständen gelenkt. Das angebliche Kunsthaus ist nicht existent, ebenso die in Kaiserslautern angegeben Adresse.

Zeugen, welche Kontakt mit dem angeblichen Antikhaus aufgenommen haben, bzw. Geschädigte, welchen ein finanzieller Nachteil entstanden ist, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Interessenten, welche den Verkauf von Antiquitäten oder anderen Gegenständen an das Antikhaus in Erwägung gezogen haben, wird dringend von einer Kontaktaufnahme abgeraten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell