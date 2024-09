Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Radfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Speyer (ots)

Am Dienstag, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer den Radweg der Wormser Landstraße vom St.-Guido-Stifts-Platz kommend. In entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer denselben Radweg verbotswidrig. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, im Rahmen dessen der 62-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der unbekannte Radfahrer kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich in Richtung des St.-Klara-Kloster-Wegs. Der Mann wird als kräftig, mit indischem Phänotyp beschrieben.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

