Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Vollstreckung eines Haftbefehls und Missbrauch von Ausweispapieren

Bietingen (ots)

Am Samstagabend haben Beamte der Bundespolizeiinspektion einen offenen Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen vollstreckt. Da die offene Geldstrafe nicht beglichen werden konnte, musste der Gesuchte seine Haftstrafe antreten. Sein Beifahrer nutzte zudem überlassene Ausweisdokumente missbräuchlich.

Am späten Samstagabend (29. Juni 2024) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz zwei Personen in einem in Italien zugelassenen Fahrzeug am Grenzübergang Bietingen/Thayngen (CH) bei der Einreise in das Bundesgebiet. Der Fahrer wies sich mit einem gültigen sri-lankischen Reisepass und gültigen italienischen Aufenthaltstitel aus. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 47-jährigen ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten wegen Einschleusen von Ausländern vorlag. Er konnte die offene Geldstrafe vor Ort nicht zahlen und musste daher eine 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Der Beifahrer des Gesuchten wies sich bei der Kontrolle ebenfalls mit einem gültigen sri-lankischen Reisepass sowie einem gültigen italienischen Aufenthaltstitel aus. Bei genauerer Betrachtung stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass es sich bei den Dokumenten nicht um die Papiere der vor ihnen stehenden Person handelte. Andere gültige Grenzübertrittspapiere konnte der Reisende nicht vorweisen. Die Beamten wiesen ihn daher in die Schweiz zurück.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nun gegen Ihn wegen des Versuchs der unerlaubten Einreise sowie den Missbrauch von Ausweispapieren.

