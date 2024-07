BPOLI-KN: Zwei Verstöße gegen das Waffengesetz am Grenzübergang Bietingen am Wochenende

Singen (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz zwei offene Haftbefehle am Grenzübergang Bietingen vollstreckt. Ein Gesuchter konnte seine Geldstrafe bezahlen, der zweite Gesuchte wurde in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingeliefert. Am Samstagmorgen (22. Juni 2024) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am ...

