Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle in Singen

Singen (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz zwei offene Haftbefehle am Grenzübergang Bietingen vollstreckt. Ein Gesuchter konnte seine Geldstrafe bezahlen, der zweite Gesuchte wurde in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingeliefert.

Am Freitagmorgen (22. Juni 2024) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Grenzübergang Bietingen einen 39-jähirgen rumänischen Staatsangehörigen als Reisenden in einem Flixbus kontrolliert. Gegen die Person lagen gleich zwei offene Vollstreckungshaftbefehle vor. Das Amtsgericht Passau erließ am 09.06.2022 einen Strafbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis über 450 Euro. Darüber hinaus lag ein Strafbefehl des Amtsgerichts Karlsruhe vom 30.08.2021, ebenfalls wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, über 1200 Euro vor. Die Person konnte beide offene Beträge vor Ort begleichen und somit einer Gefängnisstrafe entgehen.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz kontrollierten am Freitagabend (22. Juni 2024) am Grenzübergang Bietingen einen 36-jährigen tunesischen Staatsangehörigen. Gegen die Person lag ein internationaler Auslieferungshaftbefehl von Indien wegen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Schmuggels vom 21.09.2023 vor. Der Gesuchte ist durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Konstanz gebracht worden, wo er die Zeit bis zur Entscheidung über die Auslieferung nach Indien durch das zuständige Oberlandesgericht Karlsruhe verbringen wird.

