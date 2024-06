BPOLI-KN: Steuerhinterzieher entgeht Gefängnis

Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben die Einschleusung von zwei afghanischen Staatsangehörigen über die deutsch-schweizerische Grenze verhindert. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Mittwochabend (12. Juni 2024) die Insassen eines PKW am Grenzübergang Bietingen/Schaffhausen bei der Einreise in das Bundesgebiet. Von den ...

mehr