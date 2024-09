Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Eigentümer gesucht: Verdacht des Diebstahls aus Pkw

Speyer (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 05:00 Uhr, erlangte die Polizei Speyer Kenntnis über einen Mann in der Straße Am Roßsprung, welcher an geparkten Fahrzeugen versucht, Türen zu öffnen. Der 31-jährige Mann konnte festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der alkoholisierte 31-Jährige führte diverse Gegenstände mit sich, welche mutmaßlich zuvor aus Fahrzeugen entwendet wurden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt, außerdem wird gegen ihn wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Insgesamt wurden 35 Gegenstände bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Sachen. Hierunter befanden sich unter anderem ein silbernes Mountainbike der Marke "Eightshot", ein Tretroller der Marke "Hudora" und diverse Lebensmittel. Zudem konnten Bekleidungsstücke wie ein Paar schwarz/weiße Marc O Polo Schuhe, ein schwarzer Wickelrock, eine Sonnenbrille mit Etui der Marke "Ray Ban" oder eine Armbanduhr der Marke "Junghans" sichergestellt werden.

Die Eigentümer der Gegenstände, oder Zeugen, welche einen Diebstahl aus ihrem Pkw festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell