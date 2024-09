Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradfahrer stürzt schwer

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Seitens der Integrierten Leitstelle in Ludwigshafen wurde hiesiger Dienststelle am 17.09.2024 gegen 17:45 Uhr ein gestürzter Radfahrer im Bereich des Frankenthaler Strandbades, bzw. des dahinter befindlichen Monte Scherbelino gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Radfahrer alleinbeteiligt ohne erkennbaren Grund geradeaus abschüssig in ein Gebüsch und kam dort zunächst bewusstlos zum Liegen. Er wurde von Ersthelfern dort herausgezogen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Durch die Besatzung des eingesetzten Rettungshubschraubers wurde der 62-jährige aus Frankenthal in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell