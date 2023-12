POL-OL: +++ Einbruch in Altenheim +++

Oldenburg (ots) - Am vergangenem Montag wurde der Polizei ein Autoaufbruch gemeldet, ein Tatverdächtiger konnte durch die Beamten festgenommen werden. Am Montag, den 25. Dezember 2023, meldete sich gegen 12:05 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben den Aufbruch eines Peugeot am Europaplatz in Oldenburg beobachtet habe. Durch mehrere Streifenwagen ...

mehr