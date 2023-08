Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Versuchter Wohnungseinbruch

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 17.08.23, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:40 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Hembecker Talstraße und versuchten die Wohnungstür einer Wohnung mittels Werkzeug zu öffnen. Als den Tätern nicht gelang die Tür zu öffnen, flüchteten sie in eine unbekannte Richtung.

