POL-SO: Firmeneinbruch

Welver (ots) - Am 28. September kam es gegen 13 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Beckumer Straße, in Höhe der Hausnummer 2. Zur Unfallzeit kam ein bislang flüchtiger Oldtimer vermutlich von der Fahrbahn ab und schleuderte in eine Hecke eines Grundstückes. Es entstand Sachschaden. Anstatt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle in Richtung Recklingsen. ...

mehr