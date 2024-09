Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hecke beschädigt - Oldtimer flüchtig

Welver (ots)

Am 28. September kam es gegen 13 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Beckumer Straße, in Höhe der Hausnummer 2. Zur Unfallzeit kam ein bislang flüchtiger Oldtimer vermutlich von der Fahrbahn ab und schleuderte in eine Hecke eines Grundstückes. Es entstand Sachschaden. Anstatt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle in Richtung Recklingsen. Bei dem auffälligen Fahrzeug handelt es sich laut Zeugenangaben um einen weißen Oldtimer, mit einer Kurbel im Frontbereich und spitz zulaufendem Heck. Am vorderen Kotflügel befand sich die Aufschrift "Firebird". Gesteuert wurde der Oldtimer von einer männlichen Person. Eine Beifahrerin mit Lederjacke befand sich ebenfalls im Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei.

