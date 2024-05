Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dersum - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Dersum (ots)

Am Montag kam es in Dersum zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein mit zwei Personen besetzter Ford Transit war am Montag gegen 16.21 Uhr auf der A31 in Richtung Süden unterwegs. Dabei wurde das Fahrzeug vermutlich durch einen Stein an der Windschutzscheibe getroffen und beschädigt (siehe Foto). Die beiden Insassen blieben unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 059089348115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell