Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Lähden (ots)

Am Montag kam es gegen 21.10 Uhr auf der Straße Wöstemühle in Lähden zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 60-Jähriger sowie ein 32-Jähriger waren in einem Suzuki in Richtung B213 unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, prallt gegen zwei Bäume und kam anschließend auf der Straße auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Männer wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

