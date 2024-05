POL-EL: Nordhorn - E-Bikes gestohlen

Haren (ots) - Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 5.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter insgesamt etwa 600 Liter Dieselkraftstoff aus den Tanks von Lkw entwendete. Die Fahrzeuge waren zur Tatzeit auf einem Rastplatz in Haren an der A31 in Richtung Emden abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des Lkw, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 05908/9348115 in ...

