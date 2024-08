Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Tatverdächtiger Ladendieb nach Verfolgung gefasst

Warendorf (ots)

Am Freitag, 9.8.2024, 12.10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen tatverdächtigen Ladendieb in einem Discounter an der Ostbeverner Straße in Telgte. Als der 34-Jährige die Beamten erblickte, öffnete er das Fenster des Pausenraums und flüchtete. Die Polizisten folgten dem Telgter und holten ihn ein. Sie brachten ihn zu Boden, fesselten den Mann und nahmen ihn mit zurück in das Geschäft. Angestellte hatten den 34-Jährigen zuvor bei dem Diebstahl beobachtet. Nachdem sie ihn angesprochen hatten, musste er von zwei Mitarbeiterinnen festgehalten werden, da der Tatverdächtige versuchte zu fliehen. Außerdem schlug der Telgter in Richtung einer 64-Jährigen, die er nicht traf. Die Einsatzkräfte nahmen den 34-Jährigen mit zur Polizeiwache. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen.

