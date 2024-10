Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand im Mehrfamilienhaus

Soest (ots)

Am 3. Oktober wurden Feuerwehr und Polizei gegen 02:50 Uhr zu einem Brandgeschehen in den Engernweg gerufen. In den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen und der Flur des Hauses bereits stark verqualmt, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Die Feuerwehr konnte die Brandentwicklung in den Kellerräumen zügig eindämmen und eine weitere Rauchausbreitung in dem Mehrfamilienhaus somit verhindern. Bewohner des Hauses wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei wurde auf einen Hausbewohner aufmerksam, der mit einem Eimer Wasser in Richtung Keller ging. Der 33-Jährige Soester verstrickte sich in Widersprüche, als er zum Brandgeschehen befragt wurde und wurde letztendlich vorläufig festgenommen. Da er zudem alkoholisiert war, wurde ihm auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Soester wieder entlassen. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Soest haben aktuell die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

