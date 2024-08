Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfälle

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bückeburg/Heeßen/Obernkirchen (ots)

(ma)

Am Freitag ereigneten sich auf der Bundesstraße 83 in Heeßen, dortige Einmündung zur Landesstraße 443, gleich zwei Verkehrsunfälle.

Der erste Zusammenstoß erfolgte gg. 11.30 Uhr zwischen einem Pkw Dacia einer 85jährigen Frau aus Rinteln, die beim Linksabbiegen von der L 443 auf die B 83 einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten LKW mit Anhänger übersah, der von einem 25jährigen Mann aus Hameln gesteuert wurde.

Durch die Wucht des Zusammenpralls der beiden Fahrzeuge ist der Pkw Dacia auf die dortige Verkehrsinsel geschleudert worden. Die Seniorin aus Rinteln trug leichte Verletzungen davon.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierdurch kam es zu kurzfristigen Sperrungen auf der Bundesstraße.

An der selben Einmündung kam es gegen 15.12 Uhr zu einem gleichgelagerten Vorfahrtsverstoß eines 53jährigen Fahrers eines Pkw Ford aus Singen (Baden-Württemberg), der auch von der L443 auf die B83 einfahren wollte und den von links kommenden Pkw Ford einer 55jährigen Frau aus Bückeburg übersehen hatte.

Auch bei diesem Verkehrsunfall sind beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrtüchtig gewesen und mussten durch Abschleppunternehmen entfernt werden. Die Autofahrerin aus Bückeburg wurde leicht verletzt.

Auf der Bückeburger Straße in Bad Eilsen ist am Freitag gg.14.05 Uhr ein 25jähriger Fahrradfahrer aus Obernkirchen von einem 57jährigen Autofahrer aus Heeßen, der mit seinem Pkw Ford von der Bückeburger Straße in die Wilhelmstraße einbiegen wollte, übersehen und angefahren worden. Der Radfahrer musste mit dem Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg gebracht werden.

Ein 46jähriger Autofahrer aus Bückeburg wird sich wegen einer Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss verantworten müssen, die am Sonntag gegen 12.40 Uhr in Bückeburg auf dem Dr.-Witte-Platz stattfand.

Zeugen konnten beobachten, wie der Bückeburger beim Rückwärtsfahren mit seinem Pkw Renault gegen einen parkenden Pkw BMW einer nicht am Unfallort anwesenden Mindenerin fuhr, sich anschließend die Schäden an den Fahrzeugen anschaute und wegfuhr.

Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Unfallverursachers und so erfolgte durch die Polizei Bückeburg an der Fahrzeughalteranschrift eine Überprüfung des verantwortlichen Fahrers.

Bei dem 46jährigen ist eine erhebliche Alkoholbeeinflussung mit 3,81 Atemalkoholkonzentration festgestellt worden.

Die Staatsanwaltschaft Bückeburg ordnete daraufhin eine Blutentnahme bei dem Bückeburger an, der sich bei den polizeilichen Maßnahmen aggressiv zeigte und deshalb Handfesseln angelegt bekam.

Die Polizeistation Obernkirchen sucht zu einem Verkehrsunfall auf dem Radweg der Bundesstraße 65 in Obernkirchen/Vehlen, dortige Einmündung zur Maschstraße, Unfallzeugen.

Am Sonntag ist gegen 19.30 Uhr ein 78jähriger E-Bike-Fahrer aus Obernkirchen auf dem Radweg von Bückeburg in Richtung Stadthagen unterwegs gewesen.

Nach dem Ortsausgang Vehlen ließ der Senior einen aus der Maschstraße nach rechts auf die B65 einfahrenden Erntefestumzugswagen abbiegen und wollte weiter auf dem kombinierten Geh-/Radweg seine Fahrt fortsetzen. Hierzu kam es nicht, weil ein dunkler Pkw, der dem Erntefestwagen folgte, dem Zweiradfahrer die Vorfahrt nahm, so dass dieser gegen die Beifahrerseite des Pkw prallte, zu Boden stürzte und sich verletzte.

Der sehr wahrscheinlich an der Beifahrerseite beschädigte Pkw fuhr in Richtung Bückeburg weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise zu dem beteiligten dunklen Pkw nimmt die Polizeistation Obernkirchen, Tel.: 05724-95 88 60, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell